ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಾನಿ ದಾಂಡೇಕರ್?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಫರ್ಹಾನ್ (Farhan Akhtar) ಅಖ್ತರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಶಿಬಾನಿ ದಾಂಡೇಕರ್ (Shibani Dandekar) ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿಬಾನಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡೇಟಿಂಗ್ (Dating) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಂಡಾಲಾ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.ಫರ್ಹಾನ್ ಅಖ್ತರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ 9Bacheralate party) ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಪಾರ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಿಬಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಶಿಬಾನಿಯ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. The boys are back in town #stagdaynightfever' ಎಂದು ಫರ್ಹಾನ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.