ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಾನಿಗೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ತರಹ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗನಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಹೀರೋ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ತರಹ ಇದ್ದು ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ನಾನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ತರಹ ಇವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂತು. ಸತತ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ ರಾಯ್, ಹಾಯ್ ನಾನ್ನದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸು
ನಾನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. 'ಸತತ ಹಿಟ್ಗಳಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧಿಸು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿ ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ
ರಾಜಮೌಳಿ ನಾನಿ ಜೊತೆ 'ಈಗ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ನಾನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಷ್ಟಾ ಚಮ್ಮಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ
ನಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ, 'ಅಷ್ಟಾ ಚಮ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದರು. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವ ಕನಸು ನನಸಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.