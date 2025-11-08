- Home
ರಾಜಮೌಳಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಟೆನ್ಷನ್, ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಾಜಮೌಳಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ RRR ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಇದುವರೆಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮಗಧೀರ, ಈಗ, ಬಾಹುಬಲಿ 1 ರಂತಹ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
'ಈಗ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಮೌಳಿಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ಈಗ' ಚಿತ್ರದ ವಿಷುಯಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮಕುಟ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿತ್ತು
6 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಫುಟೇಜ್ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ಫುಟೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೊಣ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನೊಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಬೋಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ
ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೇ 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾದ ನೊಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅವು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು.
ನೊಣಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಜಮೌಳಿ
ಕೆಲವು ನೊಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟೆವು. ಅವು ಚಲನರಹಿತವಾದಾಗ ಹೊರತೆಗೆದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ನೊಣಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಆಗ ನೊಣದ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ, ಚಲನೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಹೀಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ನೊಣವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.