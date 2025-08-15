ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಚಿರಂಜೀವಿ, ಕೋದಂಡ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಖೈದಿ ನಂತರ ಚಿರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಮಾಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಚಿರು-ಕೋದಂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ವಿಜೇತ ಮೂವಿ
1985ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿರು-ಕೋದಂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಕ್. ಚಿರು, ಕೋದಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜೇತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಿಜೇತ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕೋದಂಡ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿರು ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆದ್ರು. ಭಾನುಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ. ಶಾರದಾ, ಅಲ್ಲು ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ, ಸೋಮಯಾಜುಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಚಿರು ನಟನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕೋದಂಡ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ರು. 12 ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿರು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಕೋದಂಡ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ಚಿರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ವಿಜೇತ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.