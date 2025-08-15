- Home
1984ರಲ್ಲಿ 7 ಸಲ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಚಿರಂಜೀವಿ Vs ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾರು?
ಚಿರಂಜೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಲ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದ ನಟರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಚಿರು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿರು, ಕೃಷ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು.
1984ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಏಳು ಸಲ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರು. ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ಚಿರು 'ಅಲ್ಲುಳ್ಳೊಸ್ತುನ್ನಾರು' ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಬಂತು. ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. 'ಅಲ್ಲುಳ್ಳೊಸ್ತುನ್ನಾರು' ಸೋತಿತು. 'ರಕ್ತಸಂಬಂಧಂ' ಆವರೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಚಿರು 'ಹೀರೋ' ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ವಾರದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ 'ಪುಲಿಜೂದಂ' ಬಂತು. ಎರಡೂ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಆದ್ರೂ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಂದು ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ತು. ಚಿರು 'ದೇವಂತಕುಡು', ಕೃಷ್ಣ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ'. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆದ್ದವು.
ಜೂನ್ 20ರಂದು ಕೃಷ್ಣ 'ಕಿರಾಯಿ ಅಳ್ಳುಡು', ವಾರದ ನಂತರ ಚಿರು 'ಮಹಾನಗರంಲ್ ಮಾಯಗಾಡು' ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. 'ಮಾಯಗಾಡು' ಸೋತರೆ, 'ಕಿರಾಯಿ ಅಳ್ಳುಡು' ಆವರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 9ರಂದು ಚಿರು 'ಚಾಲೆಂಜ್', ಕೃಷ್ಣ 'ಬಂಗಾರು ಕಾಪುರಂ' ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. 'ಚಾಲೆಂಜ್' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್, 'ಬಂಗಾರು ಕಾಪುರಂ' ಸೋತಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರು 'ಇಂಟಿಗುಟ್ಟು', ವಾರದ ಮೊದಲು ಬಂದ ಕೃಷ್ಣ 'ಉದ್ದಂಡುಡು' ಸೋತಿತು. 'ಇಂಟಿಗುಟ್ಟು' ಗೆದ್ದಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಕೃಷ್ಣ 'ಕಂಚು ಕಾಗಡ', ನಂತರ ಚಿರು 'ನಾಗು'. ಎರಡೂ ಆವರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಹೀಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಲ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದ್ರು.