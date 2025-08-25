- Home
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ 'GOAT' ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿ ವೆಂಕಟ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಶೋಭಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಚಾರ್ಲಿ, ಮಾರನ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ತಮಿಳ್ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅನಿರುದ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ನಡಿ ಕಲಾನಿತಿ ಮಾರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ 151 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ 'ಕೂಲಿ', ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 404 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 15 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ನಿನ್ನೆ ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ 6.69 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗು 1.84 ಕೋಟಿ, ಹಿಂದಿ 2.73 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡ 18 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 11.44 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 479 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಕೂಲಿ', ವಿಜಯ್ ಅವರ 'GOAT' ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 464.54 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ವಾರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, 'ಕೂಲಿ'ಯ ಗಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
'ಕೂಲಿ' 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ 'ಕೂಲಿ'ಗೆ 'ಎ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ಲೋಕೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 'ಲಿಯೋ' ದಾಖಲೆಯನ್ನು 'ಕೂಲಿ' ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.