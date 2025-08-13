ನಟ-ನಟಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್: ಫೇಮಸ್ ಹೀರೋಗಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಾಂಧವ್ಯ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಸುಪ್ರೀಮ್ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ!
ರಾಜ್ ಕಪೂರ್
ಭಾರತೀಯ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ನರ್ಗೀಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ
ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 'ತುಮ್ ಹಸೀನ್ ಮೈ ಜವಾನ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಶೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 1980 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್
ಬಿಗ್ ಬಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರೇಖಾ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸಿಲ್ಸಿಲಾ' ಚಿತ್ರವು ಅಮಿತಾಬ್, ಜಯಾ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆ ಅಸ್ಮಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು.
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್
ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ರೀನಾಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಮಿರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು.
ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್
ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ನಟಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1985 ರಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ಅವರು ಯೋಗಿತಾ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು .
ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ
ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ, 'ಕಾಳಿಚರಣ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹ-ನಟಿ ರೀನಾ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ರೀನಾ ರಾಯ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.