ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೂರುದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ನಟನಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು
ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಶಾಹಜಹಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಯಾದವ್ ದೂರುದಾರರಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಂಡ್ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಜಾಮೀನು ಕೋರಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ಬೆಂಬಲ
ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್, ಯಾದವ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ' ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ 2010ರಲ್ಲಿ 'ಅತಾ ಪತಾ ಲಾ ಪತಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾದವ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಾಗ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು
2018ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
