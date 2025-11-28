- Home
ಪಿಸಾಸು 2 ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರೆಮಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪಿಸಾಸು' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್
ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜೆರೆಮಿಯಾ, ನಟಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿ. 'ಮಾಸ್ಕ್' ನಂತರ ಇದೀಗ 'ಪಿಸಾಸು-2' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 'ಪಿಸಾಸು' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಸ್ಕಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್ಫೋರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ತಡೆಹಿಡಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ 'ಪಿಸಾಸು-2' ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
'ಪಿಸಾಸು-2' ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಮಿಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
