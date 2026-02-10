- Home
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 450 ಕಿ.ಮಿ ಮೈಲೇಜ್, ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್, ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 450 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರು ಫ್ರಂಟ್-ಆಕ್ಸಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 201bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 280Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 80kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 10% ರಿಂದ 70% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಬೆಲೆ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ (Nissan Gravite)
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಟ್ ಕಾರು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ V-ಮೋಷನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬಂಪರ್, ಬಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ 'ಗ್ರಾವಿಟ್' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಟ್ರಿಪ್ LED DRL ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಳಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರ್ 1.0 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 72 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 96 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳ
2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರ ಶೇಕಡಾ 7ರಷ್ಟು ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೂ ಕಾರು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.