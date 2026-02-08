ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 34 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಕೇವಲ ₹4.7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರುಗಳಿವು!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈಗ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಕಾರುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಕಾರುಗಳು
1. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Maruti Suzuki Celerio)
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ. ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 26.68 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ: ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.70 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ).
ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ಕಾರು 1.0 ಲೀಟರ್ K10C ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ CNG ಮಾದರಿಯು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 34.43 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ನಗರದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ K10 (Maruti Suzuki Alto K10)
ಭಾರತದ 'ಜನರ ಕಾರು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಲ್ಟೊ, ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 24.39 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 24.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು CNGಯಲ್ಲಿ 33.85 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
3. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ (Maruti Suzuki S-Presso)
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ SUV ಯಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 25.30 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು CNGಯಲ್ಲಿ 32.73 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಹಳ್ಳ-ದಿಣ್ಣೆಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
4. ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ (Tata Tiago)
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಕಾರು 4-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.57 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು CNGಯಲ್ಲಿ 28 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. (ಹೊಸ 2026ರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 36 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ).
5. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ (Renault Kwid)
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರು ಇದು.
ಬೆಲೆ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಲೇಜ್: ಇದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 22 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 8-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
**ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳ ಹೋಲಿಕೆ:**
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ನೀವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟೊ K10 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ. ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವವರು ಟಾಟಾ ಟಿಯಾಗೊ ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.