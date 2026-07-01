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- ಎಐಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಕೊನೆಗೂ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನೇಮಿಸಿದ ಫೋರ್ಡ್!
ಎಐಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ: ಕೊನೆಗೂ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನೇಮಿಸಿದ ಫೋರ್ಡ್!
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಹಳೆಯ, ಅನುಭವಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI - Artificial Intelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೇ, ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೋಚಕ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫೋರ್ಡ್' (Ford), ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಫೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಿತ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋರ್ಡ್: ಮಾನವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಫೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 'ಮಾನವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ' ಕೇವಲ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಸಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಫೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪೂನ್, "ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಳಸುವ ಮಾಹಿತಿಯಷ್ಟೇ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೆವು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಗ್ರೇ ಬಿಯರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್' ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ನ ಎಐ ಅಭಿಯಾನ
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪದ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಫೋರ್ಡ್ ಮರಳಿ ತರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪರಿಣಿತರನ್ನು 'ಗ್ರೇ ಬಿಯರ್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್' (Grey Beard Engineers - ನುರಿತ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು ಕಂಪನಿಯ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಗಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು, "ನಾವು ಇಡೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೋರ್ಡ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900 ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ 'ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್'
ಒಂದೆಡೆ ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಂದು ದೈತ್ಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (GM) ಮಾತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾನವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಗಕ್ಕೆ 50 ಹೊಸ ರೋಬೋಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಕೋಬಾಟ್ಸ್) ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿವೆ.
ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಾದವೇನು?
ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ವಕ್ತಾರ ಕೆವಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿ, "ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳಾದ್ಯಂತ ಕೋಬಾಟ್ಗಳನ್ನು (Cobots) ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ (Automation) ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. 'ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ZERO' ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ ಭಿನ್ನ ನಡೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೂ, ಮನುಷ್ಯನ ದಶಕಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮರುನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.