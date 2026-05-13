ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಸಿ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಎಸಿ ತಪಾಸಣೆ, ಟಾಪ್ ವಾಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಎಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ 'ಎಸಿ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್' ಒಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 125 ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಾನ್ನ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ 12-ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಾಪ್ ವಾಶ್, ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಸೇವೆ, ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 'ಮೈ ನಿಸ್ಸಾನ್' (My Nissan) ಆ್ಯಪ್ ಅಥವಾ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ರಾವೈಟ್ಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ
ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಇತರೆ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಗ್ರಾವೈಟ್' ಕಾರಿಗೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಕಾರು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ 7-ಸೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಗ್ರಾವೈಟ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ನ ಬೆಲೆ ₹82,999 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ಕಿಟ್ಗೆ). ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಗ್ರಾವೈಟ್ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹5.65 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾ ಎಲ್ಇ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹8.94 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.