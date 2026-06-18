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- ಸೊನೆಟ್, ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ದರ?
ಸೊನೆಟ್, ಸೆಲ್ಟೋಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ದರ?
ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿಯಾ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಿಯಾ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತರೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಹಲವು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಿಯಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಕಿಯಾ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ
ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಿಯಾ ICE ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಯಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಾಡೆಲ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಹಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲ್ಟೋಸ್, ಸೊನೆಟ್, ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್, ಸೈರೋಸ್, ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಇವಿ6, ಇವಿ9 ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಕಿಯಾ ಬೆನ್ನಲೇ ಇತರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕಿಯಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜ್ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಟಾಟಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 2.5 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು 1 ಜುಲೈ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.