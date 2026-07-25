ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್' ಕಾರಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜು.25): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರು 'ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್' (Fronx) ಅನ್ನು ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (Facelift Avatar) ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ನೂತನ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ (Level-2 ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಕಾರು ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ನೂತನ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಭಾರಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನೂತನ ಬ್ರೆಜಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲೆನೊ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯು 2027 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ
ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಎಎಸ್ (ADAS) ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಡಾರ್ (LIDAR) ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಲೆವೆಲ್-2 ADAS' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೂ (Cabin) ಹಲವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಯರ್ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1.2-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.0-ಲೀಟರ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ.
ಆದರೆ 2027 ರಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವತಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (Strong Hybrid Technology) ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಈ 'ಸಿರೀಸ್-ಹೈಬ್ರಿಡ್' ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ (Segment) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ.