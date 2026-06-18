- Home
- Automobile
- Car News
- ಕಾರು ಚಾಲಕರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ನಷ್ಟ ಖಚಿತ!
ಕಾರು ಚಾಲಕರೇ ಗಮನಿಸಿ! ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂ. ನಷ್ಟ ಖಚಿತ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಲೈಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲ, ವಾಹನದ ಕಂಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಕೆಂಪು (Red):
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಈ ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಳದಿ / ಕಿತ್ತಳೆ (Amber):
ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತ. ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಸಿರು / ನೀಲಿ (Green/Blue):
ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಲೈಟ್ಗಳು. ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 7 ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು
1. Check Engine Light
ಎಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಎಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವ ಸೂಚನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಈ ಲೈಟ್ ಬರಬಹುದು.
2. Oil Pressure Light
ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಆಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
3. Coolant Temperature Light
ಎಂಜಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಕೂಲಂಟ್ ಲೀಕ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಕ್ಷಣ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು.
ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು
4. Battery Warning Light
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದರೆ ಕಾರು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
5. Brake Warning Light
ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ.
6. Tyre Pressure Light (TPMS)
ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಕಡಿಮೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
7. ABS Light
Anti-lock Braking System (ABS) ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು
Airbag Warning Light – ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವ ಸೂಚನೆ.
Power Steering Warning Light – ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಠಿಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
Fuel Warning Light – ಇಂಧನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Door Open Warning – ಬಾಗಿಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ.
Seat Belt Reminder – ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ.
ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು?
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಯಿಲ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಸೀಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.