ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೂಪ್-ಎಸ್ಯುವಿ, ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ₹3.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು 585 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಫರ್ನ ನಿಖರ ವಿವರಗಳು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೂಪ್-ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿವಿಧ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹3.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಡೀಲರ್ ಮತ್ತು ನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
₹3.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಫರ್
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇತರ ಆಫರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಟಾಟಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಖರ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆಕರ್ಷಕ ಕೂಪ್-ಎಸ್ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕೂಪ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್, ಸಂಪರ್ಕಿತ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. 12.3 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, 10.25 ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
585 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್
ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವು 45 kWh ಮತ್ತು 55 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು. ದೊಡ್ಡದಾದ 55 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯು ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 502ರಿಂದ 585 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ V2L ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೂ ಪವರ್ ನೀಡಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು **5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್** ಪಡೆದಿದೆ. 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಲ್-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇನ್ ಕೀಪ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಇವಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹17.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹22.24 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ** ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ; ₹3.35 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಡೀಲರ್, ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಫರ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.