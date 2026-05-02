ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ! ಭಾರತದಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ, ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಲಂಡನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೂರಾರು ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
RBI- ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ
ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅರ್ಧ-ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 - ಮಾರ್ಚ್ 2026) ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 880.52 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77% ಅಂದರೆ 680 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ವಾಪಸ್
ಇನ್ನೂ 197.67 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಐಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ; 2.8 ಟನ್ ಠೇವಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 104.23 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ 37% ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮದು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಂತರ ರಷ್ಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 'ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮದು' ಎಂಬ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದೇ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪಾಲು 13.9% ರಿಂದ 16.7% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಒಂದು 'ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್' ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನಗದು ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಪೋಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
