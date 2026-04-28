ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಲಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವ ಖುಷಿ
ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವ ಖುಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇ. 10ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
15
Image Credit : AI Meta
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ
ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಭಾರವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ.
25
Image Credit : AI
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಡಗು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.
35
Image Credit : pinterest
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಯಾರಿಕೆ
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಹೇಝಲ್ ನಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಕೋಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾದ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು భారీಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
45
Image Credit : Getty
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಶೇ. 15ರಿಂದ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
55
Image Credit : instagram
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ
ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಕೇವಲ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 'ತಂಪಾಗಿರಲು' ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.
Latest Videos