ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹10,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖ್ಯಾತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು EMI ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೆ ₹50 ಲಕ್ಷದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು vs ಆಧುನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಡುವುದನ್ನೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 40-45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಾಲವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು!
ಕಡಿಮೆ ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹300 ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹10 SIP ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ರೀಟ್ಸ್ (REITs) - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು 'ರೀಟ್ಸ್' (REITs) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಲು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ಹಣಕಾಸು ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ
ಅನೇಕರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ಭಯವಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
