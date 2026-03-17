ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 90 ಪೈಸೆಯ 'ಪಲ್ಸರ್' ಅಬ್ಬರ: ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಲಾಭ; 90 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ!
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ ಪಲ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20% ಲಾಭ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ (Penny Stock) ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಶೇರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಶೇರು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.26 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಶೇರು 0.98 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಶೇರು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪಲ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ (Revenue) ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೇರು ಬೆಲೆ ಏರತೊಡಗಿತು. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಲಾಭಾಂಶ (Interim Dividend) ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (IoT) ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ದೃಢವಾದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Disclaimer: ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಷೇರು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
