ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ವಂಚಕರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಎನ್ನೋದು ಈಗ ಮಾಮೂಲು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ಯಾನ್ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಪಟಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (Pan Card) ಬಳಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ! ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಬಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾರ್ಟ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗ ನೀವು ಕೋರ್ಟು, ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಅಲೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಖದೀಮರು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು (Credit Score) ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ನಮೂದಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳು, ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. CIBIL, Experian ಮತ್ತು Equifax ನಂತಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿವರವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಠಿಣ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ವಂಚಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ವಿವರವಾದ ದೂರನ್ನು ಬರೆದು ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದೂರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
- ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ.
- ರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಪ್ಯಾನ್ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸೈಟ್ಗಳು, WhatsApp ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ SMS/ಇಮೇಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.