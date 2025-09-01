ಪೋಸ್ಟ್ ಅಫೀಸ್, ಐಟಿಆರ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಬದಲು?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ, ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
2 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
17
Image Credit : our own
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವು ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ತೆರಿಗೆ, ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ದಿನ ದಿನತ್ಯದ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
27
Image Credit : our own
ಎಸ್ಬಿಐ
ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬದಲಾವಣೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಎಸ್ಬಿಐ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
37
Image Credit : our own
ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (NPS) ಇರುವವರು, (UPS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30. ಜೂನ್ 30 ರಂದು ಇದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
47
Image Credit : our own
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜುಲೈ 30 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 46 ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31.
57
Image Credit : our own
ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ
ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಚೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
67
Image Credit : Google
ಆಧಾರ್
UIDAI ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2024 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.
77
Image Credit : our own
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 444 ದಿನ, 555 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು IDBI ಬ್ಯಾಂಕಿನ 444, 555, 700 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025.
Related Stories