ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇವರೇ ನಂಬರ್ ಒನ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆಯಂತೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 3 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ 3 + 0 = 3 ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಗಮನಾರ್ಹ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಗಣನೀಯ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಸಂಖ್ಯೆ 3 - ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ
3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಸಂಖ್ಯೆ 6 - ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ
6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕ ದೇವತೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜನರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.