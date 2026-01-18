- Home
- Business
- ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಭಯಬೇಡ; ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಫೆ.1ರವರೆಗೆ ಕಾದವರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಾ!
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಭಯಬೇಡ; ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಫೆ.1ರವರೆಗೆ ಕಾದವರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕಾ!
ಮುಂಬರುವ 2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, NBFCಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, UPI ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ತರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮನ್ನಪ್ಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ NBFCಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತೆ ತಮಗೂ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದ ಸಾಲದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದವರು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳು ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲಗಳು ಆದ್ಯತಾ ವಲಯದಡಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ NBFCಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
NBFCಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. NBFCಗಳಿಗೆ PSL ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ UPI ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. UPI ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ತರಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಕಾದಾಗ ಹಣ ಪಡೆದು, ಇದ್ದಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.