ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ; ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 80 ಶೇಕಡಾ ಪಾಲು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ (KGF)
ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ (KGF) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿಗಹನ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದ KGF
3,000 ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
2001ರಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತ (ಅಯಸ್ಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ, ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ)
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಇಂದಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವೆಡೆ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ – ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ – ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದೇಶ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ – ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ – ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದಕ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ – ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ – ದೇಶದ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HGML) ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು,
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
1947ರಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಕ್ರಿಯ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವು ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ
