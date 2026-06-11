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- ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ: ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ: ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, Vi ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಿಚಾರ್ಜ್ ದರಗಳ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು (Jio Airtel Vi Recharge)
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಬಂದ್ ಆಗುವ ಚಿಂತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ (Jio), ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel) ಮತ್ತು ವಿ (Vi) ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಾರ್ಟ್-ಟರ್ಮ್ (ಅಲ್ಪಾವಧಿ) ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ (ದೀರ್ಘಾವಧಿ) ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಜಿಯೋದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ (Jio Annual Plan)
ಜಿಯೋದ 3,599 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB ಡೇಟಾ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMS ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ (Google Gemini Pro) ನ ಉಚಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಿಯೋದ 1,748 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 336 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಅಗ್ಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ (Airtel Cheap Annual Plan)
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 1,849 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನ 2,249 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 365 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 30GB ಡೇಟಾ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿ (Vi) ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ (Vi Cheapest Annual Plan)
ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾದ ವಿ (Vi) ಬಳಿಯೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾನ್ 1,849 ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ? (Which Plan is Right for You?)
ಕೇವಲ ಕಾಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ: ಏರ್ಟೆಲ್ / ವಿ (Airtel/Vi) – ₹1,849, ಜಿಯೋ (Jio) – ₹1,748 (ಆದರೆ ಇದು 336 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ).
ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ: ಏರ್ಟೆಲ್ (Airtel) – ₹2,249.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ: ಜಿಯೋ (Jio) – ₹3,599 (ಪ್ರತಿದಿನ 2.5GB).
ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: ವಿ (Vi) – ₹3,499 (ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB).
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