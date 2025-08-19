ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ 10 ಕೋಟಿ ತಯಾರಿ! ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ?
ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಔರಂಗಾಬಾದ್ - ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 10 ಕಾಂಡೋಮ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 6 ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಶ್ವದ 36 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 300 ರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ದೇಶಗಳು
ಭಾರತದ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 63 ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚೀನಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಚೀನಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಅನಗತ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
