ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ; ಧರಧರ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಚಿನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಲೋಹವಿನ್ನೂ ಗಗನಕುಸುಮ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬದಲಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ
ಸೋಮವಾರವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಇಳಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 15,491 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 1,23,928 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,54,910 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 15,49,100 ರೂಪಾಯಿ
ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
1 ಗ್ರಾಂ: 14,200 ರೂಪಾಯಿ
8 ಗ್ರಾಂ: 1,13,600 ರೂಪಾಯಿ
10 ಗ್ರಾಂ: 1,42,000 ರೂಪಾಯಿ
100 ಗ್ರಾಂ: 14,20,000 ರೂಪಾಯಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,42,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಗಿದೆ. ಇಂದು 1 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 140 ರೂ.ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,60,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2600 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
