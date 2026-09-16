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- Flipkart Big Billion Days 2026: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್.. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Flipkart Big Billion Days 2026: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್.. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ 2026' ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಧಮಾಕಾ ಸೇಲ್: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್
ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಬ್ಬ 'ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ 2026' ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದಲೇ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಿಂದಲೇ ಅರ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮನಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಈ ಬಾರಿಯ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ 'ಸೂಪರ್ ಮನಿ' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪಾವತಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ಗಳು
ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸೇಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ರಾಶ್, ಬಿಬಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಸ್, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಡೀಲ್ಸ್, ಬ್ರಾಂಡ್ ಅವರ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಶ್ ಅವರ್ಸ್ನಂತಹ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಪಿಸಿಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈಯನ್ಸಸ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
'ಲಕ್ ಬದಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ' ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್
ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ಗಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ 'ಲಕ್ ಬದಲ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಯಹಾ ಕುಚ್ ಭೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಲಿಯೋ ಬರ್ನೆಟ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅನೀತ್ ಪಡ್ಡಾ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಗಳು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ.
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