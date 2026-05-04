ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಜಯ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು?
Tamil nadu assembly elections ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ವಿಜಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ವಿಜಯ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಅವರು ಮತಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ? ವಿಜಯ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡಿ.
ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ?
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷವು ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರಿಗೂ.. ತಲಾ 1000 ರೂ. ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು.. ಇತರ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ವಿತರಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು?
ವಿಜಯ್ಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಮತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಮೇಜ್..?
ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶ.. ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕೀಯದ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಹಣವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ.. ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಜಯ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆಯೇ, ವಿಜಯ್ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
