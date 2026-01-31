ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಸಿಜೆ ರಾಯ್, ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ CJ Roy ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ CJ Roy ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
Bengaluru
ಬೆಂಗಳೂರು: Confident Group ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ CJ Roy ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದ CJ Roy ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, CJ Roy ಸಂಬಂಧಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ (Salary Structure) ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
CJ Roy
CJ Roy ಅವರು Confident Groupನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ “Roy” ಎಂಬ ಪದ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಳದ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. AmbitionBoxನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, Roy Construction ಹಾಗೂ CJ Darcl Logistics ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಬಳ ವಿವರಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುದ್ದೆ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
CJ Darcl Logistics ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸಂಬಳ ವಿವರ (AmbitionBox ಅಂದಾಜು)
Supervisor
ಅನುಭವ: ಫ್ರೆಶರ್ – 4 ವರ್ಷ
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ: ₹2.0 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.7 ಲಕ್ಷ
Assistant Manager (ಬೆಂಗಳೂರು, 7 ವರ್ಷ ಅನುಭವ)
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ: ₹6.2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹6.9 ಲಕ್ಷ
CJ Darcl Logistics ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಡೇಟಾದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
Roy Construction ನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸಂಬಳ ವಿವರ
Site Engineer
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ: ₹2.8 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹4.2 ಲಕ್ಷ
Project Manager
ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ: ₹5.3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹5.8 ಲಕ್ಷ
ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ Roy Construction ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಬಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು
“CJ Roy” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಬಳ ಮಾದರಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಂಬಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು AmbitionBoxನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರಿತ ಅಂದಾಜುಗಳು.
ನಿಖರ ಸಂಬಳವು ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.