ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು IIT ಅಥವಾ IIM ಪದವಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಟೆಕ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ WhatsAppನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನ ಏರಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು IIT ಅಥವಾ IIM ಪದವಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ WhatsAppನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು IITಯಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ, IIMನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜನನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
WhatsAppನ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕುನಾಲ್ ಶಾ
2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ Meta, ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು WhatsAppನ Global Head ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ WhatsApp ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾತ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಶಾ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3 ಬಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ WhatsApp ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. WhatsApp ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಮ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, WhatsAppನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಡಾಲರ್ 120 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಡಾಲರ್ 138 ಬಿಲಿಯನ್ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಏರಿರುವುದು ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಅವರ ಪಯಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಶಾ
ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದಾ ಸುಗಮವಾಗಿರದ ಕಾರಣ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಅವರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಸೇರಿದೆ
ಈ ಅನುಭವವೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿತರು.
BA ಪದವಿ, ಆದರೆ MBA ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ
ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಮುಂಬೈನ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ MBA ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ಶಾ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜನರು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರತ್ತ ಹರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು.
2010ರಲ್ಲಿ FreeCharge ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಜರ್ನಿ
2010ರಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ FreeCharge ಅನ್ನು ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ FreeCharge ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ Snapdeal, FreeCharge ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ವಾಧೀನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. FreeChargeನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೂ ಶಾ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
2018ರಲ್ಲಿ CRED ಆರಂಭ
2018ರಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಶಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು CRED ಎಂಬ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವುದು CREDನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಾದರಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಆದರೂ ಶಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ CRED ಕೇವಲ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಸಾಲ, ಪಾವತಿ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.