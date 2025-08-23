ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ Joint Bank Account ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೂ IT ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ!
Money News: ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ Joint Account ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?
ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಇದ್ರೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ನಿಯಮಗಳು
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞ ಓ.ಪಿ.ಯಾದವ್ (Prosperr.io) ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ 114E(2) ನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಆದ್ರೆ, ಮೊತ್ತ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ಹೀಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬರೇ 10 ಲಕ್ಷ FD ಮಾಡಿದ್ರೂ, AIS ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಹಾಕದವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಯಾದವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜಂಟಿ ಖಾತೆದಾರರು AIS ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಯಾದವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಕೊಡುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, Sec 148A ಅಥವಾ Sec 133(6) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು.
ಜಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರಿಗೆ
ಹಾಗಾಗಿ, ಖಾತೆದಾರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರಬೇಕು.