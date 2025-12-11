ಉಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ONDC ಮೂಲಕ 'ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ B2B ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್-ಆಪ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಉಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರೈಡ್ಹೇಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ONDC) ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ B2B (ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟು ಬಿಸಿನೆಸ್) ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ‘ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ತನ್ನ ಇನ್–ಆಪ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಬರ್ನ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೇ ವಿತರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆಯೂ ಲಭ್ಯ
ಈ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಪ್ಟೊ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿನಸಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ, ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕೋ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಬೆಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉಬರ್ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
B2B ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಉಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಯು ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕಮುಖಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ, ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ, ‘ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವವರೆಗೂ ಉಬರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶುದ್ಧ B2B ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ
ಉಬರ್ ತನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿಯೇ QR ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಾನಗರವಾಗಿದೆ.
2026ರವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೊಬೈಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉಬರ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ONDC ಆಧಾರಿತ ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇವೆಯು ಉಬರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಶ್ಯಾಡೋಫ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೆಲಿವರಿ, ಇಕಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಬೀಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ರಾಕೆಟ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೆಗೂ, ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ONDCಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ONDC ಸಂಯೋಜಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಆದೇಶಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಹತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಚಾಲಕರು ಉಬರ್ ಬೈಕ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ B2B ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಉಬರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಭಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾದ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಉಬರ್, ಓಲಾ ಮತ್ತು ರಾಪಿಡೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್-ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಉಬರ್ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೊಸ ಚಾಲಕರು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಉಬರ್ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯಗೊಳಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ.
ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವೇದಿಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವೇಗವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿತರಣಾ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೈನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 2024ರಲ್ಲಿ 6–7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ಶೇಕಡಾ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏಕೀಕರಣದ ಬದಲು ONDC ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಉಬರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಾರತದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ ತರಬಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ONDC ಜೊತೆಗಿನ ಅದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಮೂವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.