ಶನಿ-ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಜಾಕ್ಪಾಟ್
back to back shukra shani ketu nakshatra Parivartan lucky zodiac sign ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು, ಶನಿಯು ಉತ್ತರಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು, ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹವಾದ ಕೇತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾಘ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅವರು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
