ಕುಬೇರನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಎಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು, ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ
According to numerology birth dates are lord kuber filled with wealth riches ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಿವೆ, ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನ ಮಹಾನ್ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
ಕುಬೇರನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಆಮೂಲಾಗ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕುಬೇರನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 33 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಬೇರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 3 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೊತ್ತವು 6 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೌಕರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ?
ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 72 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕುಬೇರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಬೇರ ಯಂತ್ರದ ಚೌಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲು, ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಗಳ ಮೊತ್ತ 72 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಕುಬೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಇರುವವರು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಇರುವವರು ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಖಚಿತ. ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 33 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
