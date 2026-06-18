- Home
- Automobile
- Bike News
- 100 ಸಿಸಿಯ ಮೈಲೇಜ್, 150 ಸಿಸಿಯಂಥ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು?
100 ಸಿಸಿಯ ಮೈಲೇಜ್, 150 ಸಿಸಿಯಂಥ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು?
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 125cc ಬೈಕ್ಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬೈಕ್ಗಳು 100cc ಮತ್ತು 150cc ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ.
125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಕಾಲ
ಭಾರತೀಯ ಟೂ-ವೀಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 125cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೈಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 100cc ಹಾಗೂ 150cc ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲುಕ್
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಗಾಡಿ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಸಮತೋಲನವು 125cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ (ಮೈಲೇಜ್),ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ 100 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವೋ, ಅಲ್ಲಿ 150cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ 125cc ಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
125cc ಬೈಕ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಹೀರೋ, ಹೋಂಡಾ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು 125cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜನನಿಬಿಡ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ
100cc ಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ (ಪವರ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 150 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 125cc ಯ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 50 ರಿಂದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಎಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್, ಡಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೂ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಈ ಹಿಂದೆ 125cc ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 150cc ಬೈಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಜನರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ' (ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ) ನೀಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 125cc ಬೈಕ್ಗಳು ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ 125cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಯಸುವ ರೈಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಗಾಡಿಗಳು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.