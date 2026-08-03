Solar Scooter : ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಸರದಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಓಡಿಸೋದು ಸುಲಭ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಂತ್ರ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿ ಕೆಲ್ಸ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗೆ ನಿರಂತರ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬದಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಅದರ್ಲ್ಯಾಬ್, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಅಂತಾನೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್
ಲೈಟ್ಫೂಟ್ ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು 120-ವ್ಯಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ
ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 45.2-ಲೀಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 20 ಕೆಜಿ ಸಾಮನುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು.
ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುಮಾರು 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲೈಟ್ಫೂಟ್ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು 750-ವ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಷ್ಲೆಸ್ ಹಬ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಥ್ರೊಟಲ್ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಗೇರ್ಗಳು, ಕ್ಲಚ್ ಅಥವಾ ಪೆಡಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಸರಿಸುಮಾರು 62 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 4,995 ಡಾಲರ್ ಇದ್ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅಧಿಕೃತ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.