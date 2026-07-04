Keeway Hypevolt-R: ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್, ರೇಂಜ್, ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು?
ಕೀವೇ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್-ಆರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, TCS ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟು ವ್ಹೀಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟು ವ್ಹೀಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೀವೇ ಇಂಡಿಯಾ (Keeway Hypevolt-R) ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೀಮಿಯಂ-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್-ಆರ್ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರೈಡರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು
5.04 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. NMC ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎರಡು 72V 35Ah ಬ್ಯಾಟರಿ ಯುನಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 180 ಕಿಮೀ ಐಡಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ (IDC-certified) ರೈಡಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಪರಮಾನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 6 kW ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 12 kW ಪೀಕ್ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ 72 Nm ಇದೆ.
Eco, Normal ಮತ್ತು Sport ಮೂರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೇವಲ 2.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಂಟೆಗೆ 115 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎತ್ತರ ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು Eco, Normal ಮತ್ತು Sport ಮೂರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಳಗೆಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 0 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಹೈ-ಟೆಕ್ ರೈಡರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್-ಆರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TCS), ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯೂ ಟೂತ್, 5-ಇಂಚಿನ TFT ಉಪಕರಣ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್: 130 ಮಿ.ಮೀ.
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ: 770 ಮಿ.ಮೀ.
ವೀಲ್ಬೇಸ್: 1,454 ಮಿ.ಮೀ
ಕರ್ಬ್ ತೂಕ: 140 ಕೆಜಿ
ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಶೇಖರಣಾ ಸ್ಥಳ (ಡಿಗ್ಗಿ): 27 ಲೀಟರ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಹಿತಿ
ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್-ಆರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ್ನು ಟೋಕನ್ ಅಮೌಂಟ್ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೀವೇ ಹೈಪ್ವೋಲ್ಟ್-ಆರ್ ಅನ್ನು 1.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, Crystal White ಮತ್ತು Platinum Grey ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.