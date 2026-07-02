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- Yamaha NMAX 155: ಯಮಹಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್? ಎನ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್-155 ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್!
Yamaha NMAX 155: ಯಮಹಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್? ಎನ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್-155 ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್!
ಯಮಹಾ ತನ್ನ NMAX 155 ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಏರಾಕ್ಸ್ 155ಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. YECVT ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, 155cc ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ವಿಭಾಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಯಮಹಾ ಕಂಪನಿಯ NMAX 155 ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಖಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇದನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಏರಾಕ್ಸ್ 155 ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಕೂಟರ್. ಆದರೆ, NMAX 155 ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಹಾಗೂ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಏಪ್ರಾನ್, ಎತ್ತರದ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಟೆಪ್-ಅಪ್ ಸೀಟ್, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಬ್ ರೈಲ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿವೆ. ಇದರ ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇರುವ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಮಹಾದ ಹೊಸ YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸಾಮಾನ್ಯ CVT ಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಟೌನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಏರುರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೋಗಲು 'ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್' ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
NMAX 155 ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ 155cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯೇಶನ್ (VVA) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 14 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಇದರಲ್ಲಿ 4.2-ಇಂಚಿನ TFT ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಗಾರ್ಮಿನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಮೈರೈಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ.
13-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 230mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಲೋಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಟ್ವಿನ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು NMAXನ ಇತರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಆದರೆ, ಯಮಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳಷ್ಟೇ. ಆದರೂ, ಡಿಸೈನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ NMAX 155 ಟೆಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.