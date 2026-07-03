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- ಜು.4ರಿಂದ Amazon Prime Day Sale, ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್' ಎಂಟ್ರಿ!
ಜು.4ರಿಂದ Amazon Prime Day Sale, ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್' ಎಂಟ್ರಿ!
ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ 2026 ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ .
ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿಯಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್' ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಬ್ಬವಾದ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ 2026' ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದೆ.
ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ!
ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಬೈಕ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್, ಇದೇ ಜುಲೈ 4 ರಿಂದ 6, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 'ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ' ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ನ 'ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟೋರ್'ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ 350 ಸಿಸಿ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಕಟಾರ್ ಎಂಜಿನ್' ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಗುರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಕಸ್ಟಮ್ ಲುಕ್, ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ, “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಯೆಜ್ಡಿ ಸ್ಕ್ರಾಂಬ್ಲರ್. ಅಮೆಜಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ,” ಎಂದರು.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಫರ್?
ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ (ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1,99,950 ರೂ.) ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
* ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ .
* ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 3,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್.
* ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ (ಇಎಂಐ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ).
* ಬಿಸಿನೆಸ್ ಖರೀದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಶೇ. 18ರವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಅವಕಾಶ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿರದ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ, ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳನ್ನು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಖರೀದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆರಹಿತ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
* 4 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟಿ.
* 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿತ ವಾರಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು.
* 8 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೋಡ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಎಂಸಿ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.