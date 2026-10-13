ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ Kawasaki Z300 ಲುಕ್ ರಿವೀಲ್, ಈಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ Z300 (Z300 naked streetfighter) ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ Kawasaki Z300 ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್
Kawasaki Z300 ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರೆ.. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಕವಾಸಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಿಂದ ಆನ್ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ.. ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ Ninja 300 ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮೀಟರ್ ಬದಲು z300 ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು
ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ Ninja 300 ನಲ್ಲಿರುವ 296cc ಜೋಡಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರಲಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ 38.4bph ಪವರ್ ಮತ್ತು 26.1 NM ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Kawasaki Versys 900
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ Aprilla Tuono 157, KTM 390 duke ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪ್ಪಾಚೆ RTR 310 ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ Tuono 457 ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಕವಾಸಕಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. Kawasaki Versys 900 ಬೈಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.