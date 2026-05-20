ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಶೂನ್ಯ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಎರಡು ಹೀರೊ ಬೈಕ್ಗಳು; ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಖರೀದಿ!
ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳು 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯೇ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
4 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಂದ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್ಗಳ (Commuter Bikes) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೀರೊ ಮೊಟೊಕಾರ್ಪ್ (Hero MotoCorp) ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದೇ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹೀರೊ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (Zero Maintenance) ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಲೆಯೇ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೀರೊ ಹೊರತಾಗಿ ಹೋಂಡಾ, ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಬೈಕ್ಗಳ ರೇಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಎದುರು ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಂ.1
ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ (Annual Growth) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀರೊದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಬೈಕ್ ಆದ 'ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್' ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಕೌಂಟರ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ನ ಒಟ್ಟು 3,09,131 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 56.21 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
91,977 ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೀರೊ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು 91,977 ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 120.86 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಟಾಪ್-10 ಬೈಕ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ (Hero Splendor Plus) ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ದೇಶದ ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ (Lower Middle Class) ಜನರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಫೇವರೆಟ್ ಬೈಕ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 77,557 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 80,331 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 7.91 BHP ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 65 ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಐಡಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ), ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS), ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಸೈಡ್-ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್-ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್ಬಿ (USB) ಪೋರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೀರೊ ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ (Hero HF Deluxe) ಬೆಲೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಹೀರೊ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬೈಕ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್. ಈ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 59,477 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ರೂ. 70,442 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 97.2 ಸಿಸಿ ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ OHC ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು 8.02 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 NM ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀರೊದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಗಲವಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟುಗಳು, 18-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS), ಅನಾಲಾಗ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಗೇಜ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.