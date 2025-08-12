ಗತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡೆ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಈ ಬೈಕ್ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ಫುಲ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇದೀಗ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ 2025 ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಗತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಊಹೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಟೈರ್ಗಳು ಅಗಲವಾಗಿವೆ. ಐಕಾನಿಕ್ ಟ್ವಿನ್ ಬಾರೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ಯೆಜ್ಡಿ ಪಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಇವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಿಂಬದಿ ಫೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆದ 69 ಡಿಕ್ಯಾಲ್ಗಳು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ರೋಡ್ಸ್ಟೈರ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 2.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ(ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇದು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಶಿನ್ಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು, ವೈಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳವರೆಗೆ, ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸವಾರರು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೌಟ್-ಶೈಲಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸೋಲೋ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಂಗ್-ಸ್ನೇಹಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸೆಟಪ್ ಪೈಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟ್ನ ಹಿಂದೆ ಫರಾವಾಹರ್ ಚಿಹ್ನೆಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಚ್ಗಳು ಯೆಜ್ಡಿಯ ಪಾರ್ಸಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತತೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
1. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್: ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
o ಶಾರ್ಕ್ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲೂ (₹ 2,09,969): ಯುವ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ, ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಸೂಕ್ತ.
o ಸ್ಮೋಕ್ ಗ್ರೇ (₹ 2,12,969): ಸರಳ ಸೊಬಗಿಗಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಯ್ಕೆ.
o ಬ್ಲಡ್ರಶ್ ಮರೂನ್ (₹ 2,16,969): ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಯೆಜ್ಡಿಯ ಸಹಿ ಬಣ್ಣ.
o ಸಾವೇಜ್ ಗ್ರೀನ್ (₹ 2,21,969): ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ.
2. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೇರಿಯಂಟ್: ಶಾಡೋ ಬ್ಲಾಕ್ (₹ 2,25,969)
ಕಪ್ಪು ಟ್ರಿಮ್ಗಳು, ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್-ಲುಕಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟೈಲ್-ಲೈಟ್ ಆಗಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್-ನ್ಯೂ 350 ಆಲ್ಫಾ2 ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು 29PS ಮತ್ತು 30Nm ಅನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಸವಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ-ಇನ್-ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಚ್ ನೀವು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೂರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ 12.5 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 350 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿಗಂತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು ಶ್ರಮರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟರ್-ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫುಟ್ಪೆಗ್ಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ರೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸ್ಯಾಡಲ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ತಡೆರಹಿತ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ನಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಇನ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ನಿಖರವಾದ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ 320 ಎಂಎಂ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 240 ಎಂಎಂ ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಶಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ 795 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬಿಎಸ್ಎ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ಯಮ-ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 4-ವರ್ಷ/50,000-ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿ, ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಕವರೇಜ್, ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 450 ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಅನೇಕ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:
ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್: ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸವಾರನೂ ಅನನ್ಯ, ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
• ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಡ್ರೊಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಫೀಲ್ಗಾಗಿ ಅಗಲವಾದ ನೇರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ.
• ವೈಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಲ್ಗಳು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಾಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೌಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಟೂರಿಂಗ್ ವೈಸರ್ಗಳು.
• ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವಿನ್-ರಾಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು.
• ಟೂರಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು: ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು ಪಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ರಿಯರ್ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಗಳು ಟೂರಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
• 2025 ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬಿಎಸ್ಎ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ' ನಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ – ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮ.
• ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 4-ವರ್ಷ/50,000-ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಾರಂಟಿ, ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಕವರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
• ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು 300+ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.