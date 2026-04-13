ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಲಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ C6 ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹2.79 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಅಥವಾ ₹1.99 ಲಕ್ಷ. ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ, ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸದ ಬೈಕ್ನಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 1940 ರ ದಶಕದ ಮೂಲ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಧುನಿಕ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೀ C6 ಅನ್ನು ಇಂದಿನ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್
ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಯಾ ಬಲವಾದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರೈಡರ್-ಫಸ್ಟ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. FF.C6 ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಡರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಫೀಲ್
ಮೋಟಾರ್, ಬ್ಯಾಟರಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (BMS) ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ, ರೈಡರ್-ಕೇಂದ್ರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ FF.C6 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನವ-ವಿಂಟೇಜ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಲವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 115 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 400 Nm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 124 ಕೆಜಿಯ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡಲಿದೆ.
3.91 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್
ಇದು ಲೀನ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ABS, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಟಿಪ್-ಓವರ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚಿಕೆಯಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 3.91 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಬೈಕ್ ರಿಮೋಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮತ್ತು 4G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ (ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1%), ನಿಯಮಿತ ಗೋಡೆಯ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಳಸಿ ರಾಪಿಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯ.