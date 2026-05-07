ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ TVS iQube S ಲಾಂಚ್: ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 175 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್! ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ 'ಆಯ್ಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 4.7 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 175 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ 'ಆಯ್ಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್' (iQube S) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4.7 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ 3.5 kWh ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ಆಯ್ಕ್ಯೂಬ್ ಎಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,37,142 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 4.7 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP67 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 82 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಕೇವಲ 4.3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ರೀಜೆನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್' (ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 17.78 ಸೆಂ.ಮೀ ನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಕಾಲ್/ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 118 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಅಲೆಕ್ಸಾ' (Alexa) ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕವೇ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್' ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ 32 ಲೀಟರ್ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ - ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್, ಹಾರ್ಲೆಕ್ವಿನ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರೇ. ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಮೇಲೆ 50,000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರೆಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.