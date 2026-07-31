164 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ರೈತರು ನಿರಾಳ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 164 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ (KHB) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
ನಿರಾಳರಾದ ರೈತರು
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗೃಹ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 164 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ (KHB) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದು
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಬ್ಲಾಕ್-2 ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 164 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನಿನ ಆರಂಭಿಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ವಾಧೀನದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ತೆರವುಗೊಂಡಿವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಗೃಹ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕೆಹೆಚ್ಬಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ, ವಾಜರಹಳ್ಳಿ, ಬೀರಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು 593 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ 179 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರದ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ 429 ಎಕರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಮನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಜುಲೈ 22 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಖರೀದಿಸಿ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ (NA) ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್' (Foxconn) ಬೃಹತ್ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಹೆಚ್ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್-1 (245 ಎಕರೆ) ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್-2 (164 ಎಕರೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 409 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು.
ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಬ್ಲಾಕ್-2 ರ 164 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ.