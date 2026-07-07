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- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆರ್ರಾ ಮೇರಾ ಹೌಸ್ನ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ – ಒಳಗೆ ಹೋದವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆರ್ರಾ ಮೇರಾ ಹೌಸ್ನ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯ – ಒಳಗೆ ಹೋದವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲವೇ?
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಂಗಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹಲವರು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು "ಟೆರ್ರಾ ಮೇರಾ ಹೌಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ
ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಳೆಯ, ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿಯಾದ ಡಿಮಾಲಿಷನ್ ತಜ್ಞ ರಾಮಾನಂದರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ.
ಸಾರ್... ಈ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ"
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಮಾನಂದನ ಮುಖದ ಬಣ್ಣವೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು.
ಅವನು ಆತಂಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ,
ಸಾರ್... ಈ ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಭೂತದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜೇಮ್ಸ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡಿತು.
ಅವನ ಗಮನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಿಯಾನೋ ನಾದ ಕೇಳಿಸತೊಡಗಿತು.
ಜೇಮ್ಸ್ ಶಬ್ದದ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಪಿಯಾನೋ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬದಲು ಒಬ್ಬಳೇ ಯುವತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ದಾಳಿ
ಭಯಗೊಂಡ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಓಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವತಃ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು. ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ನೆರಳು ಅವನ ಕಡೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ.
ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯ ಭಯಾನಕ ಕೋಣೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರವಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ. ಹೊರಬರಲು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ "ಡಾಲ್ ರೂಮ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಅವನನ್ನು ನಡುಗಿಸಿತು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಠಾತ್ತನೆ ಆ ಶವದ ತಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಉರುಳಿಬಂತು.ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶವ ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಡೆ ನಡೆಯತೊಡಗಿತು.
ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ಜೇಮ್ಸ್
ಭಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೇಮ್ಸ್ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಹೊರಗಿದ್ದ ರಾಮಾನಂದ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ.
ಈ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಸಿ ಎಂಬ ಪಿಯಾನೋ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಡಾಲ್ಸಿಯನ್ನು ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮನೆ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು, ಪಿಯಾನೋ ನಾದ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ನೆರಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಹರಡತೊಡಗಿದವು.
2014ರಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮವಾದ ಭೂತದ ಮನೆ
2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಜನಪ್ರಚಲಿತ ಕಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.