ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಪದವೀಧರೆ ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಗುರುಗ್ರಾಮದ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ಜನರ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಅಧಿಕ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.3): ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ (IIT Roorkee) ಪದವೀಧರೆ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಿಯಾ, ತಾವು ಗುರುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಈ ನಗರ ನೀಡುವ ತವರಿನಂತಹ ಅನುಭವವು ತಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳದ ಆಫರ್ಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು (Twin Rainbows) ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿತು," ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಸುಂದರ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು!" ಎಂಬ ಅವರ ಸಾಲುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನ ಕಹಿ ಅನುಭವ
ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ (Delhi-NCR) ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕೆಲವು ಕಹಿ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಅನುಭವಗಳು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರೀ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಗುರುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಜನರ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ (Successful Career) ನೈಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದೇ ಜೀವನವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ (Quality of Life) ಮುಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಗೌಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೂರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸ್ನೇಹಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಕಥೆಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರ ಆಲೋಚನಾ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ರಾಜಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಆಯ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.